Наклепи і провокації. Як Росія маніпулює темою репатріації тіл загиблих військових

У червні цього року відбулася масштабна репатріація, внаслідок якої Україна повернула 6057 тіл загиблих. Домовленість про репатріацію було досягнуто на зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі 2 червня. Україна отримала змогу провести належну ідентифікацію та гідно вшанувати полеглих воїнів. Варто зазначити, що проведена у червні передача тіл ‒ не перша з початку повномасштабної війни. Оскільки вигідного Кремлю інформаційного ефекту попередні репатріаційні заходи не мали, керівництво РФ вдалося до накопичення тіл загиблих та використання їхньої кількості для проведення операції впливу, частиною якої стало зловмисне втручання в інформаційний простір України та інших держав.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізував російську операцію, що тривала протягом перших трьох тижнів червня.

Загальна характеристика та завдання операції

Росіяни наповнювали інформаційний простір України та інших держав повідомленнями, що містили низку маніпуляцій та облудних звинувачень, намагаючись переконати аудиторію в тому, що нібито:

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Україні не потрібні власні громадяни;

Україна не хоче та відмовляється забирати тіла загиблих військових, щоб не платити їхнім рідним компенсації та приховати втрати;

у загибелі українських військових винна Україна (а не Росія);

українські втрати суттєво перевищують російські (отже, Україна не має шансів вистояти у протистоянні з РФ).

Ця конкретна операція є складовою багаторівневої інформаційної кампанії, спрямованої на деморалізацію українського суспільства (як цивільних, так і військових) та посилення тиску на військово-політичне керівництво з метою схиляння до капітуляції. Кампанія включає комбіновані атаки з повітря на українські міста, диверсії і теракти в тилу, інформаційні операції з руйнування довіри до державних інституцій, протидії мобілізації, провокування внутрішніх конфліктів. Важливою складовою маніпуляції чутливими темами, пов’язаними із полоненими, зниклими безвісти та загиблими.

Ворог прагне вплинути на психоемоційний стан і змінити поведінку цільової аудиторії:

спровокувати протестні акції;

вплинути на рівень довіри та готовність до співпраці з державними інституціями, що опікуються питаннями обмінів та репатріації (зокрема, до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими);

демотивувати чинних військовослужбовців, підірвати їхню довіру до командування;

мотивувати військовозобов’язаних до ухилення від служби в Силах оборони.

Перебіг операції

Операція здійснювалася із залученням широкого кола інструментів, що включає заяви російських посадовців, створення штучних інфоприводів, генерування контенту на різних платформах та спроби спровокувати протестні акції в Києві.

В операції можна виділити три етапи:

Підготовчий етап 2-5 червня: 2 червня за результатами зустрічі у Стамбулі було оголошено про заплановану репатріацію. Протягом 2-4 червня росіяни проголосили ключові звинувачення, що експлуатувалися протягом всієї операції.

Зокрема, 4 червня речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "українці не потрібні Зеленському ні живими, ні мертвими". Цю заяву було процитовано у понад 160 публікаціях, розміщених протягом 4-20 червня. Сумарне охоплення публікацій перевищило 716 тис. переглядів.

Динаміка цитування Захарової

Тоді ж в інформаційний простір було впроваджено тезу про небажання та / або відсутність в України можливості виплатити компенсації рідним загиблих.

Ключовим елементом операції стала провокація з рефрижераторами та її інформаційний супровід (6-11 червня).

6 червня російські ресурси розмістили повідомлення про прибуття рефрижераторів з тілами до Брянської області, а також заяву помічника Путіна, голови російської делегації в Стамбулі Владіміра Мєдінского, який звинуватив Україну у відмові забирати тіла.

Заяву Мєдінского поширили щонайменше 330 ресурсів (охоплення 6,68 млн переглядів).

Динаміка розміщення публікацій на основі заяви Мєдінского

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими пояснив, що російська сторона замість послідовного виконання домовленостей вдалася до односторонніх дій, які не було узгоджено з Україною.

Згодом у медіапросторі з’явилися повідомлення про огляд рефрижераторів "іноземними журналістами", а також фото і відео з місця. Події висвітлювали російські федеральні ЗМІ, зокрема ТАСС, "РИА Новости", "Вести".

Роль журналістів виконали особи, які вже були раніше задіяні в інших інформаційних операціях. Громадянка Нідерландів Сонья ван ден Енде у серпні 2022 року відвідала місце масової страти українських військовополонених в Оленівці для озвучення брехні про обстріл колонії Збройними силами України. Ван ден Енде була залучена до кампаній із заперечення причетності Росії до збиття MH17, а також просування російської версії подій у Будинку Профспілок в Одесі 2014 року.

Сонья ван ден Енде

Громадянин Німеччини Томас Рьопер вже тривалий час живе у Санкт-Петербурзі, адмініструє інтернет-ресурс Anti-Spiegel, з 2014 року регулярно відвідує тимчасово окуповані території України. Так само, як і ван ден Енде, Рьопер був залучений як "іноземний спостерігач" у псевдовиборах і псевдореферендумах на ТОТ України у 2022-2023 роках.

Томас Рьопер

Шеф-редактор італійської редакції International Reporters Андреа Лучіді у 2025 році отримав громадянство РФ. Згаданий інформаційний ресурс фінансується росіянами та поширює кремлівську пропаганду і дезінформацію.

Учасники пропагандистського престуру озвучили тези про "український фашизм", небажання української влади забирати тіла та виплачувати компенсації сім’ям загиблих.

На висвітлення цієї провокації та її впровадження в медіаполе іноземних держав було спрямовано найбільші зусилля росіян. Виявлено щонайменше 230 публікацій (понад 180 з них розміщено 6 червня) п’ятнадцятьма мовами, в яких згадуються прибуття рефрижераторів у Брянськ, транслюються російські звинувачення у відмові від обміну тощо.

Динаміка розміщення публікацій іноземними мовами про огляд рефрижераторів "іноземними журналістами"

88% проіндексованих повідомлень опубліковано англійською, болгарською, німецькою, французькою, італійською та іспанською мовами. Також виявлено публікації іншими європейськими мовами, арабською, перською, турецькою. Ресурси, на яких розміщено повідомлення, орієнтовані на аудиторію у США, Великій Британії, країнах ЄС, Латинської Америки, Африки, Середнього Сходу. 85% проіндексованих публікацій розміщено у Telegram, X та на інтернет-сайтах.

10 червня низка ресурсів анонсувала проведення в Києві акції родичів військовополонених з гаслом "Поверніть тіла наших воїнів додому" ‒ нібито на знак протесту проти "зриву" репатріації 6 червня. Ці дії в інформаційному просторі було узгоджено з публікацією списків загиблих Євгеном Балицьким і Віктором Медведчуком.

Оголошення з анонсом розмістили понад 40 ресурсів у Telegram, Facebook, X (Twitter). Анонс також було розміщено на російському вебсайті "Антифашист".

Завершальний етап операції включає інформаційний супровід репатріацій 11-20 червня. Він характеризується наповненням інфопростору маніпуляціями щодо масштабів втрат Сил оборони України та їхнє співвідношення з втратами РФ, звинуваченнями у загибелі українських військових військово-політичного керівництва України та іншим контентом, спрямованим на психоемоційний стан аудиторії.

Протягом 13-17 червня тривало розміщення у TikTok відео з хештегом #повернітенашихдодому. Станом на 23 червня на TikTok-сторінці за цим хештегом було зафіксовано 8276 відеороликів.

Відео містять три ключових фрази:

"Ви забрали мого батька, поверніть хоча б його тіло";

"Ви забрали мого чоловіка, поверніть хоча б його тіло";

"Зеленський зрадив тих, хто віддав за нього життя".

У поширенні контенту брали участь канали, що мають ознаки ботоферми.

На посилення інформаційного ефекту озвучених росіянами звинувачень, збільшення охоплення та входу в інфополе України було спрямовано заяви та публікації на ресурсах осіб, які працюють у тому числі на українську аудиторію. Йдеться про Telegram-, Youtube- і TikTok-канали Анатолія Шарія, Артема Дмитрука, Ігоря Мосійчука, Олександра Дубінського, Мирослава Олешка. Зокрема, Youtube-канал Мосійчука NOSOROG NEWS було розміщено сім відео, Telegram-канали "НОВИНИ ПРАВДИ: блог Олешко", "Анатолий Шарий", Dubinskiy.pro розмістили по 13-14 публікацій кожен з маніпуляціями щодо репатріації.

Варто зазначити, що всі перелічені особи, крім Дубінського, перебувають за кордоном. Анатолія Шарія у 2025 році заочно засуджено за державну зраду. Олександр Дубінський перебуває під вартою, у 2023-му йому оголосили підозру в державній зраді. Дмитрук оголошений у розшук. На Олешка та Мосійчука накладено санкції РНБО.

Також в операції було задіяно десятки псевдоукраїнських анонімних Telegram-каналів. Вони поширювали:

фейкові скріншоти з Deutsche Welle, The Wall Street Journal із "новинами" у Telegram про "відмову родичів 1212 загиблих від грошової компенсації";



діпфейк промови Юлії Тимошенко зі звинуваченнями влади у відмові забирати тіла загиблих;

згенеровані ШІ зображення, що мають викликати асоціації зі смертю військових (накриті прапорами труни, військові меморіали на кладовищах тощо).

Висновки

Ворожа інформаційна операція була синхронізована з масштабною репатріацією тіл полеглих військовослужбовців. Операція здійснювалася із залученням широкого спектра інформаційних засобів. Її характерною рисою є високий рівень залученості російських високопосадовців та медіаресурсів, зокрема і державних.

Головними точками входу в українське інформаційне поле традиційно залишаються соціальна платформа TikTok і месенджер Telegram. Також важливу роль відігравали агенти впливу держави-агресора, які використовують свою медійність для поширення відповідних наративів і меседжів.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки прогнозує такі ризики:

продовження впровадження в український інформаційний простір із застосуванням наявних у ворога ресурсів маніпуляцій щодо втрат, репатріації, обмінів та грошових компенсацій;

активне використання для просування FIMI засобів ШІ (виголошення звинувачень та заклики до протестних дій із застосуванням діпфейків медійних осіб та лідерів суспільної думки, зокрема військових, волонтерів, політичних лідерів);

подальші спроби налаштування родичів загиблих, полонених і зниклих безвісти проти українського військово-політичного керівництва та їх залучення до протестних активностей;

органічне поширення елементів FIMI громадянами України (зокрема, у соцмережах).

З повним текстом дослідження можна ознайомитися за посиланням.

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