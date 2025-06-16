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В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, репатріацію завершено

Ольга КацімонПонеділок, 16 червня 2025, 13:28
В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, репатріацію завершено
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. На цьому репатріаційні заходи у межах домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі, завершені.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Загалом у рамках Стамбульських домовленостей Україна отримала 6057 тіл загиблих.

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Дослівно: "Сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям".

 

Деталі: Ідентифікацію репатрійованих проводитимуть слідчі правоохоронних органів спільно з експертами МВС. Будуть здійснені всі необхідні експертизи.

 

Передісторія:

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  • На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що із 6000 тіл військових, які РФ хоче передати Україні лише 15% опізнаних.
  • 11 червня Україна повернула тіла 1 212 загиблих захисників. 
  • 13, 14 і 15 червня Україна повертала по 1200 тіл загиблих. 
  • 15 червня завершився етап репатріаційних заходів, який передбачав використання залізниці, далі використовувався автотранспорт.

обмінвтрати у війні
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