В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, репатріацію завершено

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. На цьому репатріаційні заходи у межах домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі, завершені.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Загалом у рамках Стамбульських домовленостей Україна отримала 6057 тіл загиблих.

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Дослівно: "Сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям".

Деталі: Ідентифікацію репатрійованих проводитимуть слідчі правоохоронних органів спільно з експертами МВС. Будуть здійснені всі необхідні експертизи.

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