5 днів від замовлення до фронту: перші результати DOT-Chain Defence

Вступ (контекст і завдання)

Менше місяця триває пілот постачання дронів через маркетплейс DOT-Chain Defence. Його завдання – зробити доставку БпЛА на фронт швидшою та зручнішою для військових.

Класична централізована система постачання продовжує працювати й виконувати свою функцію. Вона дозволяє здійснювати великі закупівлі та формувати запаси на складах. Але у неї є природні обмеження. Це система з "довгим плечем": між моментом замовлення і поставкою можуть минати місяці.

АОЗ закуповує безпілотники, після чого вони надходять на логістичні склади. Далі розподіл і доставка вже здійснюються іншими структурами – це не зона відповідальності Агенції. За цей час на фронті може змінитися ситуація: зрости чи зменшитися потреба у певних моделях, змінитися частоти, на яких працює техніка, або з’явитися нові тактичні вимоги. Централізована модель не завжди здатна швидко врахувати ці зміни.

Саме тому ми запустили додатковий інструмент – маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Його завдання просте: дати військовим можливість швидко й зручно отримувати саме ті дрони, які потрібні тут і зараз.

Пілотний проєкт: як працює на практиці

У пілоті системи DOT-Chain Defence взяли участь 12 бойових бригад, які воюють на різних напрямках: Херсонському, Запорізькому, Донецькому та Харківському. Вони замовляють дрони напряму через маркетплейс, а поставка відбувається від виробника до підрозділу.

Результати говорять самі за себе: понад 3000 дронів на фронті за перші тижні, найшвидше замовлення – всього 5 днів від оформлення замовлення до доставки до бойового підрозділу. У середньому FPV доходять за 7-10 днів, бомбери – за два тижні. Це у понад п’ять разів швидше, ніж за стандартної процедури закупівель, до моменту коли БПЛА потрапляють на логістичні склади.

Як побудована система

DOT-Chain Defence – це маркетплейс зброї. Для військового він працює як онлайн-магазин: відкрив каталог, обрав потрібну модель, додав у "кошик", зробив кілька підписів КЕП – і отримав партію замовлену партію.

Далі роботу бере на себе АОЗ: укладає контракти, проводить оплати, перевіряє постачальників і контролює виконання. Для військових це означає менше бюрократії, швидші поставки і можливість впливати на те, що вони отримують.

Щоб система була максимально зручною, команди DOT та АОЗ виїжджали до бойових бригад, показували, як працює маркетплейс, і збирали зворотний зв’язок. Першу презентацію військові зустріли з деяким скепсисом – складно було повірити, що процес можна скоротити до кількох днів. Ми розуміли, що оцінити систему вони зможуть тільки тоді, коли отримають перші поставки. Після цього скепсис зник.

Такі виїзди ми робимо регулярними, бо нам важливо чути військових і разом із ними вдосконалювати роботу системи.

Відгуки військових

Поділюся кількома відгуками військових про систему після перших поставок:

"Дуже давно чекали, щоб бригади могли б самі відкрити каталог, вибрати все, що їм потрібно, і замовити лише ті засоби, які їм дійсно потрібні на фронті", – командир батальйону БПЛА 93 ОМБр "Холодний Яр"

"DOT-Chain Defence набагато поліпшує роботу по закупівлях. Ми замовили 26 "вампірів", які нам вже на другий тиждень були доставлені", – начальник безпілотних систем 35-ї бригади морської піхоти.

Бачення розвитку

Сьогодні у системі вже доступні 146 моделей від 20 виробників, серед яких і шість нових компаній, що щойно приєдналися. Це показує: DOT-Chain Defence масштабується і стає привабливим для ринку.

Навіть у межах пілоту ми вже розширили лінійку БпЛА. Військові звернули увагу на потребу у бомберах – і ми оперативно завели виробників цієї номенклатури в систему. Це підтверджує, що маркетплейс здатний швидко реагувати на нові запити та зміну ситуації на фронті.

У планах – подальше розширення: нові типи БпЛА, НРК, засоби РЕБ/РЕР, скиди. Розгорнути систему для всіх Сил оборони. Також планується модуль сервісних звернень і конструктор для зборки дронів під конкретні завдання.

Висновок

Централізована модель і надалі залишатиметься важливим елементом забезпечення – особливо там, де важливе накопичення запасів. DOT-Chain Defence ми створюємо як додатковий інструмент – для швидких і гнучких поставок у відповідь на зміну обстановки.

Пілот показав, що система працює: середній строк доставки вже скоротився до 10 днів, а рекорд становить 5 днів. Військові відзначають простоту й швидкість і просять розширювати DOT-Chain Defence на всі Збройні Сили та додавати іншу номенклатуру.

DOT-Chain Defence змінює логіку постачання. Підрозділ сам формує заявку, обирає потрібні моделі і отримує їх у найкоротші строки. Це не просто про швидкість – це про те, що саме військовий стає головним у процесі.

Ця логіка впливає і на ринок. Коли військовий диктує потребу, виробник зацікавлений давати якісний і актуальний продукт – інакше він просто не буде замовлений. Чим краще твій продукт і твій сервіс по супроводу клієнтів, тим більші і прогнозованіші твої продажі, а отже і виробництво. Таким чином, DOT-Chain Defence не лише робить постачання гнучким і сучасним, а й стимулює розвиток відповідного сегменту ринку оборонних технологій.

Арсен Жумаділов

