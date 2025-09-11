Як недобросовісні юристи наживаються на військових та що робити, якщо натрапили на шахраїв

Автори: Ганна Карачевська, юристка, менеджерка спільноти юристів Pro bono ГО "Принцип" Ірина Покора, юристка спільноти юристів Pro bono, адвокатка Реклама:

За три роки повномасштабної війни попит на юридичні послуги серед військових надзвичайно виріс, соцмережі та білборди рясніють рекламою військових юристів. Водночас правоохоронні органи все частіше повідомляють про випадки шахрайства. Під час служби може виникати чимало правових проблем: виплати, ВЛК, звільнення зі служби — всі ці процеси дуже забюрократизовані, тому військові та їхні рідні через нерозуміння юридичних нюансів, стрес і невизначеність часто шукають підтримку в адвокатів. Але нерідко у такій ситуації можна натрапити на недобросовісних спеціалістів. Як військовим та їхнім родинам не стати жертвою шахраїв — розповідаємо у матеріалі.

Ось кілька випадків, які стали публічними за останній час. У серпні 2025 року до суду потрапила справа адвоката-шахрая, який у Львові під виглядом допомоги наживався на родинах загиблих та безвісти зниклих військових. Ще одна історія — нещодавно батько чоловіка з важкою формою астми, якого визнали придатним до служби, наштовхнувся на недобросовісного юриста. Той гарантував звільнення сина за 80 тис. грн й відмовляв звертатися до Уповноваженої Президента з питань захисту прав військових.

Військові та їхні родини, які звертаються за правовою допомогою до "Принципу" теж зіштовхуються з подібними випадками:

"У мене важке поранення, за пів року не виплатили бойові (додаткову винагороду). Найняв адвоката, який нічого не зробив", — запит, який ми отримали від військового.

"Маю Вам повідомити, що у мене вже є укладений договір на правові послуги, але тут станом на зараз отримав більше, ніж за гроші", — військовий, який звернувся до нас за підтримкою.

Червоні прапорці у взаємодії з юристом чи адвокатом: як розпізнати аферистів

Телефонні дзвінки, агресивна й нав’язлива реклама. Поширена схема роботи юристів-шахраїв це продзвонювати й самотужки "виловлювати" потенційних клієнтів. Під виглядом юридичних фірм можуть маскуватися цілі кол-центри.

Не може назвати хоча б приблизну вартість своїх послуг (за годину роботи, підготовлений процесуальний документ, супровід справи в суді), ухиляється від конкретних відповідей про ціну або говорить "все залежить від ситуації".



Вимагає сплатити всю суму одразу, особливо якщо йдеться про: суми в 30-50 тис. грн, оплату ще до укладення договору про співпрацю, та якщо це випадкова особа з Інтернету.



Завищує ціну за прості процедури, наприклад, просить кілька тисяч гривень за підготовку рапортів, зразки яких є у вільному доступі. Ви можете використовувати зразки на зазначених нижче сайтах, а до юриста звертатись вже у випадку нестандартних ситуацій або потреби коректно заповнити рапорт: сайт МОУ "Турбота" у розділі "Допомога з рапортами", Правовий навігатор "Принципу", сайт ГО "Юридична сотня".



Бере дуже високі відсотки від соціальних виплат таких як: поранення, виплати членам сімей зниклих безвісти, полонених або загиблих бійців. Перш ніж погоджуватись на оплату уточніть, про які конкретно суми йдеться. Може виявитись, що незначна сума у 10% перетвориться на сотні тисяч гривень.



Бере оплату через третіх осіб. Прохання "перекинути гроші помічнику", "сплатити через колегу" або використання підставних рахунків — це класичні ознаки шахрайства. Законні юридичні послуги завжди оплачуються безпосередньо виконавцю на офіційні реквізити.





Аферисти часто розповідають про свої "зв'язки у правильних місцях", можливість "домовитися з потрібними людьми", "прискорити процеси через знайомих". Якщо це перший спосіб, в який юрист намагається вирішити проблему, скоріш за все, ви натрапили на шахрая.

Вас можуть переконувати, що з цим адвокатом вам 100% вдасться отримати кошти чи списатись зі служби, але такі обіцянки суперечать правилам адвокатської етики. Юрист справді може з огляду на попередній досвід чи судову практику оцінити шанси на успіх, але беззаперечна гарантія результату є поганим сигналом. Несвоєчасна комунікація або її повна відсутність. Ефективна співпраця з адвокатом чи юристом передбачає інформування клієнта про хід справи (які документи він підготував, куди їх направив, яку відповідь отримав). Обіцянки "під ключ без вашої участі", особливо якщо справа складна і багатоетапна, можуть вилитись в те, що після оплати юрист перестане виходити на звʼязок.

Що робити, якщо натрапили на шахраїв

Притягнути до відповідальності горе-юристів та повернути сплачені їм кошти доволі складно. Втім, якщо ви зрозуміли, що вас обдурили, радимо вам:

зібрати докази взаємодії з шахраями: скриншоти переписки, квитанції про оплату послуг тощо;

звернутися до правоохоронних органів (поліція, прокуратура) та повідомити про шахрайство, а також звернутися в Раду адвокатів України;

поінформувати інших потенційних жертв про шахрайство: залишити відгук на форумах, надати розголосу справі у соцмережах.

Де військовим та їхнім сім’ям шукати якісну і перевірену правову допомогу

В Україні є перевірені організації, які повністю або частково безоплатно консультують і супроводжують військових. Це державні надавачі послуг та громадські організації:

Як військовим та їхнім сім’ям зробити співпрацю з юристом/адвокатом максимально ефективною:

Повідомляти правдиву інформацію. Приховування фактів від свого адвоката може зашкодити справі. Наприклад, якщо адвокат починає судовий процес про витребування коштів для військового, який не повідомив, що через дисциплінарний проступок на нього наклали стягнення – шанси на успіх низькі.

Приховування фактів від свого адвоката може зашкодити справі. Наприклад, якщо адвокат починає судовий процес про витребування коштів для військового, який не повідомив, що через дисциплінарний проступок на нього наклали стягнення – шанси на успіх низькі. Мати заздалегідь підготовлену інформацію та документи по справі. Військові та їхні рідні мають знати місце служби, посаду, інформацію про командира (детальніше про це у Правовому навігаторі). Варто також фотографувати, сканувати та зберігати у хорошій якості копії всіх документів, які військовий отримує чи подає.

Військові та їхні рідні мають знати місце служби, посаду, інформацію про командира (детальніше про це у Правовому навігаторі). Варто також фотографувати, сканувати та зберігати у хорошій якості копії всіх документів, які військовий отримує чи подає. Узгоджувати звернення до юриста із рідними. Якщо ви звертаєтеся за правовою допомогою для свого чоловіка або сина, переконайтеся, що він знає про це і не заперечує. З нашої практики, іноді самі військові виступають проти, бо не хочуть псувати стосунки з командуванням.

Якщо ви звертаєтеся за правовою допомогою для свого чоловіка або сина, переконайтеся, що він знає про це і не заперечує. З нашої практики, іноді самі військові виступають проти, бо не хочуть псувати стосунки з командуванням. Своєчасно комунікувати з юристом та узгоджувати свої дії. Військові не завжди можуть бути на зв’язку й швидко надавати інформацію юристу. Однак, за можливості, радимо якомога оперативніше передавати документи по справі, бо деякі процеси (наприклад, досудове чи судове оскарження) мають обмежені строки. Дуже важливо теж повідомити завчасно про намір подати якісь документи, ініціювати процеси самостійно чи змінити адвоката.

Цікавитись належними пільгами й гарантіями. Чимало правових проблем у військових виникає тому, що вони не знають, на що мають право. Як наслідок, коли їм відмовляють у певних гарантіях — не можуть це розпізнати. Можливість чітко пояснити юристу, що сталось і чого б ви хотіли досягнути (наприклад: "я подав рапорт про направлення на ВЛК, але частина його ігнорує", "мій стан погіршується, я не можу виконувати бойові завдання, тож мені потрібно якнайшвидше потрапити на огляд") — це перша умова, що вашу проблему можна буде вирішити.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.