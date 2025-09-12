Україні критично потрібен сильний керівник Державної судової адміністрації: час подати свою кандидатуру

Україна живе в умовах безпрецедентних викликів. І це вимагає від нас не лише витримки, а й системних управлінських рішень.

Є одна проблема, про яку говорять менше, хоча вона стосується фактично всієї судової влади країни: це — відсутність постійного керівника Державної судової адміністрації України (ДСА).

Посада голови Державної судової адміністрації України належить до найвищої категорії державної служби — категорії "А". Зазвичай такі посади заповнюються лише за результатами відкритого конкурсу, як цього вимагає Закон України "Про державну службу".

Однак у період воєнного стану такі конкурси не проводяться. Закон дозволяє призначати осіб на державну службу без конкурсу — на підставі заяви, необхідних документів та декларації про доходи.

Зважаючи на те, що посада голови ДСА вакантна з 2023 року, Вища рада правосуддя ще у січні 2024-го оголосила добір кандидатів на посаду керівника Державної судової адміністрації України, однак процедура досі триває. І головна причина затягування — обмежена кількість кандидатів. Так, документи подали 20 осіб, але до конкурсу допущено наразі 11. Це дуже мало.

Чому так? Частково через складність самої ролі, адже керівник ДСА відповідає не лише за управління установою, а й фактично за належне функціонування всієї судової системи. Частково через скепсис — мовляв, не варто зусиль, оскільки посада тимчасова, адже для осіб, яких призначено під час дії воєнного стану на посади державної служби без конкурсу, такі відкриті конкурси будуть відновлені.

Водночас участь у доборі на посаду може стати вирішальним кроком для тих, хто хоче довести свою спроможність та вплинути на майбутнє правосуддя в Україні.

Чому це так важливо?

Державна судова адміністрація — це не просто "апарат" чи "технічний орган". Саме ДСА відповідає за фінансування судів, кадрову політику в апаратах, організаційне забезпечення роботи суддів. Це не лише сприяє ефективному здійсненню правосуддя суддями, а й доступність правосуддя для громадян.

Голова ДСА має надзвичайно широкий спектр повноважень: бере участь у підготовці пропозицій до проєкту Державного бюджету України щодо фінансування судової влади, формує пропозиції щодо управління бюджетними коштами, забезпечує суди приміщеннями і їх оснащенням, формує кадрові рішення в апаратах судів тощо. Це посада стратегічного значення, яка напряму впливає на якість роботи судової системи. І саме тому цей конкурс перебуває під пильним наглядом міжнародних партнерів і на контролі Офісу Президента України.

Крім цього, Дорожньою картою з питань верховенства права, яка визначає комплекс реформ у межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС, на четвертий квартал 2025 року передбачено проведення прозорого конкурсу на посаду Голови ДСА на основі чітких правил та критеріїв оцінювання, включаючи перевірку доброчесності та професіоналізму.

Призначення нового голови ДСА — це іспит для України на зрілість, на готовність проводити реформи прозоро, чесно і за європейськими стандартами.

Чому зараз — найкращий момент долучитися?

Є кілька причин, чому варто подати свою кандидатуру саме зараз.

Чіткі правила гри. У серпні 2025 року Вища рада правосуддя затвердила Методологію оцінювання доброчесності та професійної компетентності кандидатів, а також Методичні рекомендації для іспиту. Ці документи розроблено спільно з міжнародними експертами, з урахуванням найкращих практик. Тобто процес максимально прозорий і зрозумілий. Всі співбесіди транслюватимуться, а результати конкурсного відбору — публікуватимуться. Вплив на майбутнє. Так, нинішній конкурс стосується тимчасової посади. Але це можливість проявити себе. У визначений час (або після скасування воєнного стану) відбудеться повноцінний конкурс, і той, хто вже матиме досвід керівництва ДСА, матиме очевидну перевагу. Висока суспільна місія. Йдеться не лише про кар’єру чи заробітну плату (до речі, вона є однією з найвищих серед державних службовців — понад 70 тисяч гривень плюс надбавки і премії). Йдеться про місію — зробити судову систему України сильнішою та ближчою до громадян. Це шанс увійти в історію як реформатор.

Яким має бути ідеальний кандидат?

Методологія визначає два ключові критерії: доброчесність і професійна компетентність.

Доброчесність — це незалежність, чесність, неупередженість, сумлінність і непідкупність. Це готовність діяти прозоро й відповідально, демонструвати приклад поведінки, що формує довіру.

Професійна компетентність — це знання законодавства, управлінський та фінансовий досвід, аналітичні здібності, уміння працювати з людьми та приймати складні рішення. Це не лише про "знання законів", а про здатність бачити систему, організовувати її роботу й досягати результату.

Саме таких людей сьогодні потребує ДСА — керівників нового типу, здатних поєднати принциповість і ефективність.

Що отримає кандидат?

Окрім достойної зарплати і високого статусу, новий керівник ДСА отримає можливість:

впливати на розподіл бюджетних коштів і визначати пріоритети розвитку судової системи;

формувати кадрову політику, від якої залежатиме ефективність роботи судів;

брати участь у формуванні бюджету країни в частині фінансування правосуддя;

представляти Україну перед міжнародними партнерами як людина, що відповідає за ключову реформу.

Це шанс для тих, хто прагне реальних змін, а не лише декларацій.

Чому конкурс досі відкритий?

Вища рада правосуддя кілька разів продовжувала строки прийому документів, розуміючи, що країні потрібен дійсно сильний лідер. У вересні 2025 року строк подання документів знову продовжили. Кінцевий термін подання документів – 23 вересня 2025 року. Це означає, що двері ще відчинені — і шанс залишається.

Судова система сьогодні, як ніколи, потребує притоку нових ідей, нових облич, нових управлінських практик. І, можливо, саме зараз час для тих, хто довго вагався, зробити крок уперед.

Україна стоїть на порозі європейської інтеграції. І від того, наскільки ефективно працюватиме судова система, залежить наше майбутнє в ЄС. Це — виклик для кожного, хто має амбіції і сили взяти на себе відповідальність.

Тому судова система чекає управлінців, юристів, фахівців із досвідом роботи у державному секторі чи великих організаціях, які готові подати свою кандидатуру і зробити внесок у те, щоб правосуддя в Україні стало дійсно європейським.

Реформи роблять не абстрактні "органи влади", а конкретні люди.

Оксана Кваша, заступник Голови Вищої ради правосуддя

