Перші втрати від нападу Росії на Україну: загиблі, поранені, знищений літак
Thursday, 24 February 2022, 12:32
За даними Національної поліції України, станом на 8 ранку в Україні є перші жертви нової російської агресії.
Джерело: радник міністра охорони здоров'я Антон Геращенко з посиланням на оперативну інформацію Нацполіції, МВС
Дослівн: "Броварський, військове містечко №161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково".
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Деталі: У Маріуполі Донецької області отримали поранення дитина та троє цивільних.