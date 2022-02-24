Перші втрати від нападу Росії на Україну: загиблі, поранені, знищений літак

За даними Національної поліції України, станом на 8 ранку в Україні є перші жертви нової російської агресії.

Джерело: радник міністра охорони здоров'я Антон Геращенко з посиланням на оперативну інформацію Нацполіції, МВС

Дослівн: "Броварський, військове містечко №161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково".

Advertisement:

Деталі: У Маріуполі Донецької області отримали поранення дитина та троє цивільних.