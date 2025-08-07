Russians kill woman in Huliaipole in Zaporizhzhia Oblast
Thursday, 7 August 2025, 07:14
One person has been killed in a Russian attack on the city of Huliaipole in Zaporizhzhia Oblast.
Source: Ivan Fedorov, Head of Zaporizhzhia Oblast Military Administration, on Telegram
Quote: "The Russians hit Huliaipole with a multiple-launch rocket system. A house was partially destroyed. A woman was killed."
Details: Fedorov noted that the woman was 62 years old.
