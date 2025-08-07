All Sections
Russians kill woman in Huliaipole in Zaporizhzhia Oblast

Iryna BalachukThursday, 7 August 2025, 07:14
Ambulance. Stock photo: Getty Images

One person has been killed in a Russian attack on the city of Huliaipole in Zaporizhzhia Oblast.

Source: Ivan Fedorov, Head of Zaporizhzhia Oblast Military Administration, on Telegram

Quote: "The Russians hit Huliaipole with a multiple-launch rocket system. A house was partially destroyed. A woman was killed."

Details: Fedorov noted that the woman was 62 years old.

