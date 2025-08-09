Russians attack residential building in Zaporizhzhia Oblast, leaving woman dead
Saturday, 9 August 2025, 17:26
A 61-year-old woman was killed in the Stepnohirsk hromada of Zaporizhzhia Oblast as a result of a Russian attack. [A hromada is an administrative unit designating a village, several villages, or a town, and their adjacent territories – ed.]
Source: Ivan Fedorov, Head of Zaporizhzhia Oblast State Administration, on Telegram
Quote from Fedorov: "One person was killed as a result of an enemy attack on the Vasylivka district. Russians attacked the Stepnohirsk hromada. They hit a residential area. A house was destroyed. A 61-year-old woman was killed in her own garden."
