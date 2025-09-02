Man killed in Russian aerial bomb attack on Uspenivka in Zaporizhzhia Oblast
Tuesday, 2 September 2025, 08:05
One person has been killed in a Russian attack on Zaporizhzhia Oblast.
Source: Ivan Fedorov, Head of Zaporizhzhia Oblast Military Administration, on Telegram
Quote: "A 62-year-old man has been killed in an enemy attack on the Polohy district. The Russians dropped aerial bombs on Uspenivka."
Details: Houses and outbuildings were destroyed and damaged in the strike.
