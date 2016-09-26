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МВС відмовилося повідомляти, якою зброєю нагороджений Аваков

Понеділок, 26 вересня 2016, 17:52

Міністерство внутрішніх справ відмовилося повідомити інформацію про наявність у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова нагородної зброї.

Про це йдеться у відповіді департаменту комунікацій МВС на запит Українські новини.

У своїй відповіді Міністерство послалося на норми законів "Про захист персональних даних" та "Про інформацію", що захищають конфіденційність персональних даних.

Разом з тим міністерство не згадало про норми законів, які обмежують конфіденційність персональних даних про особу, якщо інформація стосується витрати державних коштів або має суспільний інтерес.

Також МВС зазначає, що ця інформація відноситься до розряду службової, оскільки інформація з наказів міністерства по особовому складу відноситься до службової, якщо дає можливість ідентифікувати конкретну особу.

Раніше журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" з'ясували, що МВС під керівництвом Арсена Авакова за 2,5 року подарувало понад тисячу одиниць зброї, серед якого штурмові гвинтівки, автомати Калашникова і кулемети.

Теми: Аваковзброя
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