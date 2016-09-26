Посвідчення УДО дніпровського стрілка перевіряють на справжність

Правоохоронні органи проводять службову перевірку щодо того, чи є справжнім посвідчення учасника бойових дій, знайдене у дніпровського стрілка Олександра Пугачова.

Про це Українській правді повідомив директор департаменту комунікації Нацполіціі Ярослав Тракало.

"Ми знайшли таке посвідчення при огляді особистих речей Пугачова у медзакладі. Наразі проводиться службова перевірка на предмет того, коли його було видано, і чи є воно взагалі справжнім", - сказав Тракало.

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко підтвердив, що зловмисник, який підозрюється у вбивстві поліцейського у Дніпрі 25 вересня - Олександр Пугачов - колишній боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо".

25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху – поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Як з'ясувалося, Пугачов перебував у розшуку.

Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали, він перебуває у лікарні.

Українська правда