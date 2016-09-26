Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Удостоверение УБД днепровского стрелка проверяют на подлинность

Понедельник, 26 сентября 2016, 18:03

Правоохранительные органы проводят служебную проверку относительно того, настоящее ли удостоверение участника боевых действий, найденное у днепровского стрелка Александра Пугачева.

Об этом Украинской правде сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

"Мы нашли такое удостоверение при осмотре личных вещей Пугачева в медучреждении. В настоящее время проводится служебная проверка на предмет того, когда оно было выдано, и настоящее ли оно вообще", - сказал Тракало.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что злоумышленник, который подозревается в убийстве полицейского в Днепре 25 сентября - Александр Пугачев - бывший боец роты спецназначения МВД "Торнадо".

25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днепре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения - полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Как выяснилось, Пугачев находился в розыске.

Во время столкновения с полицейскими он также получил ранения, его задержали, он находится в больнице.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Днепрполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Днепр
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
СБУ задержала "правую руку" миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для "Калибров"
Последние новости
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
12:05
Маск хочет 25% контроля над Tesla для лидерства в ИИ и робототехнике
11:58
обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа
11:42
НКЦБФР приостановила обращение акций "Укрречфлота"
11:28
12 млн украинцев не завершили курс вакцинации против COVID-19 – Минздрав
11:17
В "Укрэнерго" оценили возможность повторного блекаута в Украине
Все новости...
Реклама: