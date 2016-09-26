Удостоверение УБД днепровского стрелка проверяют на подлинность

Правоохранительные органы проводят служебную проверку относительно того, настоящее ли удостоверение участника боевых действий, найденное у днепровского стрелка Александра Пугачева.

Об этом Украинской правде сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

"Мы нашли такое удостоверение при осмотре личных вещей Пугачева в медучреждении. В настоящее время проводится служебная проверка на предмет того, когда оно было выдано, и настоящее ли оно вообще", - сказал Тракало.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что злоумышленник, который подозревается в убийстве полицейского в Днепре 25 сентября - Александр Пугачев - бывший боец роты спецназначения МВД "Торнадо".

25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днепре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения - полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Как выяснилось, Пугачев находился в розыске.

Во время столкновения с полицейскими он также получил ранения, его задержали, он находится в больнице.

Украинская правда