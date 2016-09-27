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Сім'ї загиблих в Дніпрі поліцейських отримають одноразову допомогу

Вівторок, 27 вересня 2016, 01:07

Сім'ї загиблих патрульних в Дніпрі отримають одноразову допомогу в розмірі 725 тисяч гривень, а також двокімнатні квартири і пенсії по втраті годувальника сім'ї.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат від БПП Мустафа Найєм.

Він також повідомив номери банківських рахунків для бажаючих підтримати рідних загиблих поліцейських Артема Кутушева і Ольги Макаренко в приватному порядку.

Як відомо, 25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху – поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга  Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Як з'ясувалося, Пугачов перебував у розшуку.

Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали, він перебуває у лікарні.

Теми: Дніпрополіція
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