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Семьи погибших в Днипре полицейских получат единоразовую помощь

Вторник, 27 сентября 2016, 01:07

Семьи погибших патрульных в Днепре получат единоразовую помощь в размере 725 тысяч гривен, а также двухкомнатные квартиры и пенсии по утере кормильца семьи.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от БПП Мустафа Найем.

Он также сообщил номера банковских щетов для желающих поддержать родных погибших полицейских Артема Кутушева и Ольги Макаренко в частном порядке.

Как известно, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днипре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения - полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Как выяснилось, Пугачев находился в розыске.

Во время столкновения с полицейскими он также получил ранения, его задержали, он находится в больнице.

Темы: Днепрполиция
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