Росіянина затримали за запуск дрона над резиденцією польського прем'єра

Поліція Варшави затримала росіянина, який без спеціального дозволу запускав дрон над резиденцією прем'єр-міністра країни Беати Шидло.

Про це пише DW.com.

Як заявив представник правоохоронних органів, затриманий запускав безпілотник з автомобіля Porsche з московським реєстраційним номером, припаркованого неподалік від будівлі. Чоловіка доправили до поліцейського відділку для допиту.

Повідомляється, що може йтися про порушення закону про повітряне сполучення над великими містами. У тому районі Варшави, де відбулося затримання, діють особливо суворі правила – через те, що там знаходиться будівля уряду, а також міжнародний аеропорт. Неподалік від офісу прем'єр-міністра також розташовується палац Бельведер, в якому знаходиться резиденція президента країни Анджея Дуди.