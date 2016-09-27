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Россиянина задержали за запуск дрона над резиденцией польского премьера

Вторник, 27 сентября 2016, 02:42

Полиция Варшавы задержала россиянина, который без специального разрешения запускал дрон над резиденцией премьер-министра страны Беаты Шидло.

Об этом пишет DW.com.

Как заявил представитель правоохранительных органов, задержанный запускал беспилотник из автомобиля Porsche с московским регистрационным номером, припаркованного неподалеку от здания. Мужчину препроводили в полицейский участок для допроса.

Сообщается, что речь может идти о нарушении закона о воздушном сообщении над крупными городами. В том районе Варшавы, где произошло задержание, действуют особо строгие правила - из-за находящегося там здания правительства, а также международного аэропорта. Неподалеку от офиса премьер-министра также располагается дворец Бельведер, в котором находится резиденция президента страны Анджея Дуды.

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Темы: РосcияПольша
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