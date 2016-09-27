На Рівненщині за хабар у 4 тис. грн судитимуть підполковника СБУ

Прокуратура Рівненської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підполковника СБ України і керівника одного із відділів Державної прикордонної служби в Рівненській області, які одержали неправомірну вигоду у сумі 4000 грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.

На підставі доказів, зібраних у ході досудового розслідування, встановлено що неправомірна вигода призначалася правоохоронцям за ігнорування фактів незаконного видобутку бурштину жителями північних районів Рівненщини у 10-кілометровій прикордонній зоні.

Слідчі прокуратури кваліфікували дії причетних до видобутку бурштину правоохоронців за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб), та двох громадян, серед яких – депутат однієї із сільських рад, за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі за попередньою змовою групою осіб).

За результатами розгляду клопотань прокуратури Рівненської області слідчими суддями Рівненського міського суду винесено ухвали про застосування стосовно трьох підозрюваних (двоє правоохоронців та депутат сільради) запобіжного заходу у виді тримання під вартою з одночасним визначенням розміру застави. До четвертого підозрюваного суд застосував домашній арешт.

Як відомо, на початку липня СБУ, ГПУ і Нацполіція провели на Рівненщині спецоперацію "Бурштин", під час якої було вилучено понад 160 тисяч доларів, 4,7 тисяч євро та 94,5 тисячі гривень.

У причетності до незаконного видобутку бурштину у Рівненській області підозрюють 32 людини. Луценко повідомив про затримання п'ятьох учасників схеми.

В день обшуків і затримань від виконання обов’язків був відсторонений прокурор Анатолій Ковальчук.

Як повідомляось,11 вересня, під час повітряного патрулювання державного кордону екіпажем прикордонного літака виявлено чотири ділянки незаконного видобутку бурштину поблизу н.п. Кухітська Воля, Грицьки та Грані Рівненської області.

12 вересня керівник МВС Арсен Аваков повідомив, що в рамках операції, було затримано сарненського прокурора та двох організаторів незаконного видобутку дорогоцінного каміння.