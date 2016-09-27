На Ровенщине за взятку в 4 тыс. грн будут судить подполковника СБУ

Прокуратура Ровенской области направила в суд обвинительный акт в отношении подполковника СБУ Украины и руководителя одного из отделов Государственной пограничной службы в Ровенской области, которые получили неправомерную выгоду в сумме 4000 грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

На основании доказательств, собранных в ходе досудебного расследования, установлено, что неправомерная выгода предназначалась правоохранителям за игнорирование фактов незаконной добычи янтаря жителями северных районов Ровенской области в ​​10-километровой приграничной зоне.

Следователи прокуратуры квалифицировали действия причастных к добыче янтаря правоохранителей по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц) и двух граждан, среди которых - депутат одного из сельских советов, по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу по предварительному сговору группой лиц).

По результатам рассмотрения ходатайств прокуратуры Ровенской области судьями Ровенского городского суда вынесены решения о применении в отношении трех подозреваемых (двое милиционеров и депутат сельсовета) меры пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением размера залога. К четвертому подозреваемому суд применил домашний арест.

Как известно, в начале июля СБУ, ГПУ и Нацполиция провели в Ровенской спецоперацию "Янтарь", во время которой было изъято более 160 000 долларов, 4700 евро и 94,5 тысячи гривен.

В причастности к незаконной добычи янтаря в Ровенской области подозревают 32 человека. Луценко сообщил о задержании пятерых участников схемы.

В день обысков и задержаний от исполнения обязанностей был отстранен прокурор области Анатолий Ковальчук.

Как сообщалось, 12 сентября в рамках операции были задержаны сарненский прокурор и два организатора незаконной добычи драгоценных камней.