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В суді у справі Кернеса мають допитати ще 27 осіб

Вівторок, 27 вересня 2016, 05:30

У Київському райсуді Полтави 26 вересня відбувся розгляд справи щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса, а також двох його охоронців — Віталія Блінника та Євгена Сміцького.

Про це повідомляє Громадське.

Вони обвинувачуються у викраденні двох активістів Євромайдану в Харкові у 2014 році, а також у їх катуванні та погрозах вбивством, повідомляє Громадське.Полтава.

На засіданні встигли допитати сімох свідків – працівників "McDonald's", які могли бачити, як викрадали активістів Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова. Однак жоден із допитаних "нічого підозрілого не бачив і не чув" у день викрадення.

Адвокат потерпілих Тетяна Зелькіна пояснила, що прокуратура надає всіх свідків, які були допитані під час досудового розслідування, аби воно було максимально прозорим та об’єктивним.

Протилежної думки захисник обвинувачених Олександр Гунченко. Він стверджує, що дане засідання вкотре підтверджує, що в прокуратури немає доказів вини Геннадія Кернеса та двох його охоронців. 

Наступне слухання відбудеться 24 жовтня. Як заявив суддя Андрій Антонов, у суді мають допитати ще 27 свідків.

Теми: КернессудЄвромайдан
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