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В суде по делу Кернеса должны допросить еще 27 человек

Вторник, 27 сентября 2016, 05:30

В Киевском райсуде Полтавы 26 сентября состоялось рассмотрение дела относительно городского головы Харькова Геннадия Кернеса, а также двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицького.

Об этом сообщает "Громадське".

Они обвиняются в похищении двух активистов евромайдана в Харькове в 2014 году, а также в их пытках и угрозах убийством, сообщает Громадське.Полтава.

На заседании успели допросить семерых свидетелей - работников "McDonald's", которые могли видеть, как похищали активистов Александра Кутянина и Сергея Ряполова. Однако ни один из допрошенных "ничего подозрительного не видел и не слышал" в день похищения.

Адвокат потерпевших Татьяна Зелькина пояснила, что прокуратура предоставляет всех свидетелей, которые были допрошены во время досудебного расследования, чтобы оно было максимально прозрачным и объективным.

Противоположного мнения защитник обвиняемых Александр Гунченко. Он утверждает, что данное заседание в очередной раз подтверждает, что у прокуратуры нет доказательств вины Геннадия Кернеса и двух его охранников.

Следующее слушание состоится 24 октября. Как заявил судья Андрей Антонов, в суде должны допросить еще 27 свидетелей.

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Темы: КернессудЕвромайдан
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