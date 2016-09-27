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Пентагон планує вдосконалити ядерний арсенал для стримування РФ

Вівторок, 27 вересня 2016, 06:29

Ядерна зброя необхідна для стримування Росії і інших потенційних агресорів.

Про це заявив глава міністерства оборони США Ештон Картер, обґрунтовуючи необхідність модернізації ядерного арсеналу сша, яке буде коштувати $ 108 млрд, повідомляє ABCnews.

За словами Картера, незважаючи на те, що холодна війна давно закінчилася, ядерна зброя, як і раніше, потрібна для стримування російських та інших потенційних агресорів від думки, що вони зможуть уникнути покарання в разі ядерної атаки.

"Це протвережуючий факт, що сьогодні найбільш імовірним застосуванням ядерної зброї може бути не масивний ядерний обмін в стилі класичної холодної війни, а скоріше нерозумне вдавання до більш дрібних, але все-таки небачено грізних атак, наприклад, від Росії чи Північної Кореї", - зазначив Картер.

"Різноманітний і динамічний діапазон ядерних загроз досі існує", - сказав він, додавши, що це підтверджує необхідність для США наростити і модернізувати своє ядерне озброєння.

За його словами Пентагон планує витратити $ 108 млрд протягом 5 років щоб удосконалити ядерний арсенал.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАядерна зброяРосіяКНДР
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