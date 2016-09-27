Пентагон планирует усовершенствовать ядерный арсенал для сдерживания РФ

Ядерное оружие необходимо для сдерживания России и других потенциальных агрессоров.

Об этом заявил глава министерства обороны США Эштон Картер, обосновывая необходимость модернизации ядерного арсенала сша, которое будет стоить $ 108 млрд, сообщает ABCnews.



По словам Картера, несмотря на то, что холодная война давно закончилась, ядерное оружие по-прежнему нужно для сдерживания российских и других потенциальных агрессоров от мысли, что они смогут уйти от наказания в случае ядерной атаки.

"Это отрезвляющий факт, что сегодня наиболее вероятным применением ядерного оружия может быть не массивный ядерный обмен в стиле классической холодной войны, а скорее неразумное обращение к более мелким, но все-таки невиданно грозным атакам, например, от России или Северной Кореи", — отметил Картер.



"Разнообразный и динамический спектр ядерных угроз все еще существует", - сказал он, добавив, что это подтверждает необходимость США нарастить и модернизировать свое ядерное вооружение.

По его словам Пентагон планирует потратить $ 108 млрд в течение 5 лет чтобы усовершенствовать ядерный арсенал.