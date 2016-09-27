Російські бомбардувальники пролетіли під ісландським пасажирським літаком

Російські бомбардувальники пролетіли прямо під ісландським пасажирським літаком, який прямував у Стокгольм.

Про це пише видання Iceland Monitor.

НАТО відстежували політ бомбардувальників, імовірно Ту-22-M, весь шлях до Іспанії, де вони розвернулися і пролетіли назад на північ в Росію.

Інцидент стався в ісландському повітряному просторі поблизу норвезького повітряного простору. Російські бомбардувальники вимкнули свої упізнавальне обладнання і ніяк не повідомили про свою присутність.

Пілот ісландського літака повідомив, що побачив два бомбардувальники з вікна. За його словами їх дії були дуже небезпечними.

"Вони вимкнули свої радари, а це означає, що наша система запобігання аварії не спрацювала б. Якби вони зробили помилку то наша система навіть не попередила б нас про небезпеку", - сказав він.