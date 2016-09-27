Российские бомбардировщики пролетели под исландским пассажирским самолетом

Российские бомбардировщики пролетели прямо под исландским пассажирским самолетом, который направлялся в Стокгольм.

Об этом пишет издание Iceland Monitor.

НАТО отслеживали полет бомбардировщиков, вероятно Ту-22-M, весь путь в Испанию, где они развернулись и пролетели обратно на север в Россию.

Инцидент произошел в исландском воздушном пространстве вблизи норвежского воздушного пространства. Российские бомбардировщики выключили свое опознавательное оборудование и никак не сообщили о своем присутствии.

Пилот исландского самолета сообщил, что увидел два бомбардировщика из окна. По его словам их действия были очень опасными.

"Они выключили свои радары, а это значит, что наша система предотвращения аварии не сработала бы. Если бы они совершили ошибку то наша система даже не предупредила бы нас об опасности ", - сказал он.