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Клінтон: Людині, яку може спровокувати навіть "твіт", не можна довірити ядерні коди

Вівторок, 27 вересня 2016, 07:56

Кандидат у президенти США Хілларі Клінтон розкритикувала нестриманість свого опонента Дональда Трампа, а також його ставлення до ядерної зброї.

Про це вона заявила під час перших дебатів кандидатів у президенти США.

Клінтон назвала загрозу появи ядерної зброї в руках терористів найпершою, що стоїть перед сучасним світом.

У зв’язку з цим вона нагадала, як Трамп зявив, що розстріляв би іранських піратів, якби виявилось, що вони знущалися над американськими моряками.

"Людина, яку можна роздратувати твітом, не повинна тримати свої руки біля ядерних кодів", - сказала Клінтон.

Як відомо, в США відбулися перші телевізійні дебати кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа і його опонента з Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Згідно з опитуванням телеканалу CNN, проведеним одразу після дебатів, переконливу перемогу в них здобула Клінтон - так вважають 62% опитаних. За Трампа висловилися 27%.

Теми: США
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