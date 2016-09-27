Клинтон: Человеку, которого может спровоцировать "твитт", нельзя доверить ядерные коды
Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон раскритиковала несдержанность своего оппонента Дональда Трампа, а также его отношение к ядерному оружию.
Об этом она заявила во время первых дебатов кандидатов в президенты США.
Клинтон назвала угрозу появления ядерного оружия в руках террористов самой, что стоит перед современным миром.
В связи с этим она напомнила, как Трамп зявив, что расстрелял бы иранских пиратов, если бы оказалось, что они издевались над американскими моряками.
"Человек, которого можно разозлить твитом, не должна держать свои руки у ядерных кодов", - сказала Клинтон.
Как известно, в США состоялись первые телевизионные дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его оппонента из Демократической партии Хиллари Клинтон.
Согласно опросу телеканала CNN, проведенному сразу после дебатов, убедительную победу в них одержала Клинтон – так посчитали 62% опрошенных. За Трампа высказались 27%.