Клинтон: Человеку, которого может спровоцировать "твитт", нельзя доверить ядерные коды

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон раскритиковала несдержанность своего оппонента Дональда Трампа, а также его отношение к ядерному оружию.

Об этом она заявила во время первых дебатов кандидатов в президенты США.

Клинтон назвала угрозу появления ядерного оружия в руках террористов самой, что стоит перед современным миром.

В связи с этим она напомнила, как Трамп зявив, что расстрелял бы иранских пиратов, если бы оказалось, что они издевались над американскими моряками.

"Человек, которого можно разозлить твитом, не должна держать свои руки у ядерных кодов", - сказала Клинтон.

Как известно, в США состоялись первые телевизионные дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его оппонента из Демократической партии Хиллари Клинтон.

Согласно опросу телеканала CNN, проведенному сразу после дебатов, убедительную победу в них одержала Клинтон – так посчитали 62% опрошенных. За Трампа высказались 27%.