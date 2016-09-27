АТО: окупанти вели вогонь із 120-мм мінометів на Донецькому напрямку

За минулу добу російсько-окупаційні війська 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, в тому числі в районі Станці Луганської, де сторони домовилися розвести війська і засоби на два кілометри.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Луганському напрямку зафіксовано 10 порушень "режиму тиші". Противник вдавався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Станиці Луганської.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 18 порушень "режиму тиші". В районі Мар’їнки, Старогнатівки, Широкиного та Павлополя бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Окрім того, по Мар’їнці вів вогонь снайпер, а по Старогнатівці бойовики відкривали вогонь з БМП.

На Донецькому напрямку зафіксовано 12 обстрілів. Окупанти вели вогонь із мінометів 82-го та 120 калібру по Зайцевому, також зі 120-го калібру стріляли по Нижньому Лозовому. Крім того бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та кулеметів по Верхньоторецькому, Зайцевому, Авдіївці та Нижньому Лозовому. А з БМП - по Зайцевому та Нижньому Лозовому.

Як відомо, Станиця Луганська є однією з трьох точок (крім Петровського і Золотого), у якій сторони домовилися розвести війська і засоби на два кілометри.

У штабі наголошують, що, незважаючи на ці провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод.