АТО: оккупанты вели огонь из 120-мм минометов на Донецком направлении

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 40 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, в том числе в районе Саницы Луганской, где стороны договорились развести войска и средства на два километра.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Луганском направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской.

На Мариупольском направлении зафиксировано 18 нарушений "режима тишины". В районе Марьинки, Старогнатовки, Широкиного и Павлополя боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, по Марьинке вел огонь снайпер, а по Старогнатовке боевики открывали огонь из БМП.

На Донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов. Оккупанты вели огонь из минометов 82-го и 120 калибра по Зайцевому, также из 120-го калибра стреляли по Нижней Лозовой. Кроме того боевики открывали огонь из стрелкового оружия и пулеметов по Верхнеторецкому, Зайцевому, Авдеевке и Нижнем Лозовом. А с БМП - по Зайцевому и Нижнем Лозовом.

Как известно, Станица Луганская является одной из трех точек (кроме Петровского и Золотого), в которой стороны договорились развести войска и средства на два километра.

В штабе отмечают, что, несмотря на эти провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают Минские соглашений.