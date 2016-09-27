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Екс-прем'єр Австралії закликає РФ визнати причетність до збиття MH17

Вівторок, 27 вересня 2016, 10:01

Колишній прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт закликає Росію визнати свою причетність до збиття рейсу MH17 на тлі нових доказів.

Про це повідомляють австралійські ЗМІ, передає Укрінформ.

"На мою думку, чим раніше Росія визнає свою участь у всьому цьому і запропонує компенсацію родинам жертв, тим краще", - вважає Ебботт.

Повідомляється, що колишній прем'єр хоча й не покладає провину за катастрофу особисто на президента РФ Володимира Путіна, однак вважає, що лідер несе велику відповідальність.

Австралійські медіа також пишуть, що за твердженнями російських військових, які посилаються на дані радіолокації, ракету, яка потрапила у літак Malaysia Airlines, було запущено з-за меж території, що контролюється проросійськими силами.

Тоні Ебботт, який був прем'єр-міністром у той час, відкидає таку можливість.

За його словами, росіяни готові сказати що завгодно, однак дані свідчать про те, що російський ракетний комплекс перетнув кордон, в'їхав в Україну, збив літак та повернувся назад до Росії.

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