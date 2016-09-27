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Экс-премьер Австралии призывает РФ признать причастность к атаке на MH17

Вторник, 27 сентября 2016, 10:01

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт призывает Россию признать свою причастность к атаке на  рейс MH17 на фоне новых доказательств.

Об этом сообщают австралийские СМИ, передает Укринформ.

"По моему мнению, чем раньше Россия признает свое участие в этом и предложит компенсацию семьям жертв, тем лучше", - считает Эбботт.

Сообщается, что бывший премьер хотя и не возлагает вину за катастрофу лично на президента РФ Владимира Путина, однако считает, что лидер несет большую ответственность.

Австралийские СМИ также пишут, что по утверждениям российских военных, которые ссылаются на данные радиолокации, ракету, которая попала в самолет Malaysia Airlines, была запущена из-за пределов территории, контролируемой пророссийскими силами.

Тони Эбботт, который был премьер-министром в то время, отвергает такую возможность.

По его словам, россияне готовы сказать что угодно, однако данные свидетельствуют о том, что российский ракетный комплекс пересек границу, въехал в Украину, сбил самолет и вернулся в Россию.

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