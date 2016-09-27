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Більшість українців – проти віз і розриву відносин із Росією

Вівторок, 27 вересня 2016, 12:18

55% українських громадян виступають проти розриву дипломатичних відносин України з Росією і 52,1% – проти запровадження візового режиму з Російською Федерацією.

Про це свідчить опитування Центру Разумкова, проведене з 9 по 14 вересня 2016 року в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу й Криму.

За розрив дипломатичних відносин із Росією висловилися 24,8% опитаних.

Порівняно з березнем 2015 року скоротилася частка прихильників запровадження візового режиму з Росією – з 46,7% до 29,0%, а частка супротивників зросла з 40,6% до 52,1%.

І розрив відносин, і запровадження віз із РФ підтримують переважно на заході країни. Не підтримують ці ідеї більшість жителів Донбасу, решти сходу, півдня та відносна більшість жителів центрального регіону, констатують соціологи.

Також відносна більшість респондентів (48,5%) виступають проти заборони ввезення для продажу на територію України будь-яких товарів, вироблених у Росії, за таку заборону виступають 33,6% опитаних.

Підтримують таку заборону більшість жителів західного регіону, не підтримують більшість жителів сходу, півдня та Донбасу. У центральному регіоні частка тих, хто підтримує, та тих, хто не підтримує таку заборону, приблизно рівні.

Разом із тим, 50,6% опитаних підтримують "націоналізацію" нерухомості і підприємств, які знаходяться на території України та належать російському бізнесу, близькому до керівництва Росії. Проти цього виступають 26,1% опитаних.

За націоналізацію російської нерухомості та бізнесу, пов’язаного з керівництвом Росії, виступають більшість жителів західного й центрального регіонів, відносна більшість жителів східного регіону, проти – відносна більшість жителів півдня. На Донбасі частка тих, хто підтримує, та тих, хто не підтримує їх націоналізацію, приблизно рівні.  

У дослідженні взяло участь 2018 респондентів у 118 поселеннях, вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Теми: Росіясоціологіявізиторгівлябізнес
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