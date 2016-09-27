Поклонська подала у відставку

Керівник окупаційної прокуратури Криму Наталія Поклонська, яка стала депутатом Держдуми РФ від "Єдиної Росії", написала заяву про відставку.

"Я сьогодні написала заяву, щоб мене звільнили від виконання обов'язків прокурора республіки Крим на час і у зв'язку з обранням в Державну думу", – сказала вона агентству "РИА Новости".

За її словами, заяву вже надіслано до Генеральної прокуратури Росії.

"Оскільки я обрана депутатом Державної думи, мої повноваження припиняються, і я звільняюся від виконання обов'язків прокурора республіки Крим і переходжу на виборну посаду. Мій стаж зберігається як прокурора, але працюю і я виконую обов'язки депутата, оскільки це виборна посада", – додала вона.

Агентство додало, що раніше Путін розповів Поклонській, що в Держдумі до її першочергових завдань увійдуть будівництво доріг, контроль за витратою державних коштів та реставрація пам'яток культури.

Поклонська, яка раніше працювала в органах прокуратури України, була одним з найбільш активних прихильників окупації Криму Росією. Її призначили "прокурором" окупованого півострова навесні 2014 року.

Як відомо, низка західних країн не визнали вибори в Держдуму Росії, які проводилися в окупованому Криму. Верховна Рада України ухвалила заяву про невизнання легітимності нової Держдуми.