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Поклонская подала в отставку

Вторник, 27 сентября 2016, 12:26

Руководитель оккупационной прокуратуры Крыма Наталья Поклонская, которая стала депутатом Госдумы РФ от "Единой России", написала заявление об отставке.

"Я сегодня написала заявление, чтобы меня освободили от исполнения обязанностей прокурора республики Крым на время и в связи с избранием в Государственную думу", – сказала она агентству "РИА Новости".

По ее словам, заявление уже отправлено в Генеральную прокуратуру России.

"Поскольку я избрана депутатом Государственной думы, мои полномочия приостанавливаются, и я освобождаюсь от исполнения обязанностей прокурора республики Крым и перехожу на выборную должность. Мой стаж сохраняется как прокурора, но работаю и выполняю обязанности я депутата, поскольку это выборная должность", – добавила она.

Агентство добавило, что ранее Путин рассказал Поклонской, что в Госдуме в число ее первоочередных задач войдут строительство дорог, контроль за расходом государственных средств и реставрация памятников культуры.

Поклонская, которая ранее работала в органах прокуратуры Украины, была одним из самых активных сторонников оккупации Крыма Россией. Ее назначили "прокурором" оккупированного полуострова весной 2014 года.

Как известно, ряд западных стран не признали выборы в Госдуму России, которые проводились в оккупированном Крыму. Верховная Рада Украины приняла заявление о непризнании легитимности новой Госдумы.

Темы: КрымРосcия
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