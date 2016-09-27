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Підозрюваний у розтраті 492 млн підприємець вийде з СІЗО

Вівторок, 27 вересня 2016, 13:11

Директор ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимир Сівак, якого НАБУ підозрює в розкраданні 492 млн грн, вийде з Лук'янівського СІЗО у вівторок після внесення суми застави в 5,762 мільйона гривень.

Про це повідомив у вівторок агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат Сівака Юрій Іващенко.

"Застава внесена, сподіваємося, що до кінця дня він буде звільнений з Лук'янівського СІЗО", – сказав Іващенко.

За його словами, захист в апеляційному порядку оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу, оскільки вважає, що немає підстав для обрання його як такого через безпідставність підозр.

Як повідомлялося, 23 вересня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та у співпраці зі Службою безпеки за підозрою в розтраті 492 мільйонів гривень затримали директора Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Слідство встановило, що протягом 2014-2015 рр. підконтрольна Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа компанія Tolexis Trading Limited, що володіє 49% акцій ЗТМК, виділила цьому підприємству 880 млн грн.

Однак директор перерахував 492 млн грн з цих коштів на користь третіх осіб.

Cолом'янський районний суд Києва 26 вересня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 56 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн 762 грн.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУФірташ
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