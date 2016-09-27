Подозреваемый в растрате 492 млн предприниматель выйдет из СИЗО

Директор ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимир Сивак, подозреваемый НАБУ в расхищении 492 млн грн, выйдет из Лукьяновского СИЗО во вторник после внесения суммы залога в 5,762 миллиона гривен.

Об этом сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Сивака Юрий Иващенко.



"Залог внесен, Надеемся, что до конца дня он будет освобожден из Лукьяновского СИЗО", – сказал Иващенко.

По его словам, защита в апелляционном порядке обжалует решение суда об избрании меры пресечения, поскольку считает, что нет оснований для избрания ее как таковой из-за безосновательности подозрений.

Как сообщалось, 23 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и в сотрудничестве со Службой безопасности по подозрению в растрате 492 миллионов гривен задержали директора Запорожского титано-магниевого комбината.

Следствие установило, что в течение 2014-2015 гг. подконтрольная Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа компания Tolexis Trading Limited, владеющая 49% акций ЗТМК, выделила этому предприятию 880 млн грн.

Однако директор перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц.



Cоломенский районный суд Киева 26 сентября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 56 дней с альтернативой внесения залога в размере 5 млн 762 грн.