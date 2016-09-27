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Вступу до НАТО хочуть 44% українців, а союзу з РФ – 18,3%

Вівторок, 27 вересня 2016, 13:22

За вступ до НАТО у випадку проведення референдуму про це проголосували б 44,3% громадян України, проти вступу – 38,1%.

Про це свідчить опитування Центру Разумкова, проведене з 9 по 14 вересня в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу й Криму.

У західному регіоні за вступ до НАТО проголосували б 75,6% респондентів, проти – 10,4%, у центральному регіоні – відповідно 51,2% і 28,1%, у південному – за 24,1% і проти 48,1%, у східному – 19,0% "за" і 70,1% "проти", зокрема на Донбасі – 31% за і 52% "проти".

Серед молоді (18-29 років) прихильників вступу до Північноатлантичного Альянсу більше за противників (49,6% і 32,1% відповідно), а в інших вікових групах частки прихильників і супротивників вступу до НАТО статистично значуще не відрізняються.

Водночас, за відновлення позаблокового статусу України виступають 32,8% опитаних, проти – 38,4%. Прихильники позаблокового статусу становлять більшість у східному регіоні, відносну більшість – у південному, супротивники – більшість у західному і відносну більшість – у центральному регіонах. На Донбасі прихильників і противників цього приблизно порівну.

А створення єдиної союзної держави у складі Росії, Білорусі та України на рівноправній основі підтримують 18,3% опитаних, не підтримують – 69,1%.

Не підтримують цю ідею більшість жителів західного, центрального регіонів та Донбасу та відносна більшість жителів східного регіону, у південному регіоні частки тих, хто підтримує, і тих, хто не підтримує цю ідею, приблизно рівні.

Якщо у березні 2015 року за вихід України з СНД виступали 43,3% респондентів, проти були 33,8%, то за даними останнього опитування частка прихильників виходу з СНД скоротилася до 36,6%, а частка супротивників – зросла до 43,8%.

Вихід України з СНД підтримують більшість жителів західного регіону, проти виступають більшість жителів півдня, сходу та Донбасу, а в центральному регіоні частки прихильників і супротивників виходу з СНД є приблизно рівними.

У цьому опитуванні взяли участь 2018 респондентів у 118 поселеннях, вибірка будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОСНДРосіяБілорусьсоціологія
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