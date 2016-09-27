Вступления в НАТО хотят 44% украинцев, а союза с РФ – 18,3%

За вступление в НАТО в случае проведения референдума об этом проголосовали бы 44,3% граждан Украины, против вступления – 38,1%.

Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова, проведенный с 9 по 14 сентября во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

В западном регионе за вступление в НАТО проголосовали бы 75,6% респондентов, против – 10,4%, в центральном регионе – соответственно 51,2% и 28,1%, в южном – за 24,1% и против 48,1%, в восточном – 19,0% "за" и 70,1% "против", в частности на Донбассе – 31% за и 52% " против".

Среди молодежи (18-29 лет) сторонников вступления в Североатлантический Альянс больше, чем противников (49,6% и 32,1% соответственно), а в других возрастных группах доли сторонников и противников вступления в НАТО статистически значительно не разнятся.

Вместе с тем, за восстановление внеблокового статуса Украины выступают 32,8% опрошенных, против – 38,4%. Сторонники внеблокового статуса составляют большинство в восточном регионе, относительное большинство – в южном, противники – большинство в западном и относительное большинство – в центральном регионах. На Донбассе сторонников и противников этого приблизительно поровну.

А создание единого союзного государства в составе России, Беларуси и Украины на равноправной основе поддерживают 18,3% опрошенных, не поддерживают – 69,1%.

Не поддерживают эту идею большинство жителей западного, центрального регионов и Донбасса и относительное большинство жителей восточного региона, в южном регионе доля тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает эту идею, приблизительно равны.

Если в марте 2015 года за выход Украины из СНГ выступали 43,3% респондентов, против были 33,8%, то по данным последнего опроса доля сторонников выхода из СНГ сократилась до 36,6%, а доля противников – выросла до 43,8%.

Выход Украины из СНГ поддерживают большинство жителей западного региона, против выступают большинство южан, востока и Донбасса, а в центральном регионе доли сторонников и противников выхода из СНГ приблизительно равны.

В этом опросе приняли участие 2018 респондентов в 118 поселениях, выборка строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.