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Депутат Опоблоку відлякав нападника з викруткою пострілом

Вівторок, 27 вересня 2016, 15:20

Поліція Дніпропетровської області попередньо розслідує напад на депутата Дніпровської міськради Сергія Суханова як хуліганство.

Це слідує з повідомлення поліції, в якому ім’я потерпілого не уточнюють.

"Зі слів потерпілого, він разом з водієм їхали по вул. Кантемирівській м. Дніпра. Несподівано в автомобілі пошкодилося колесо – і, коли водій почав його ремонтувати, до депутата від політичної партії "Опозиційний блок" підійшов невідомий чоловік і під приводом попросити цигарку наніс кілька ударів по тулубу", – йдеться у повідомленні.

"Потерпілий, у свою чергу, дістав зареєстрований пістолет травматичної дії "Форт" калібру 9 мм та здійснив з нього два постріли у повітря. Нападник злякався та втік з місця пригоди", – заявляють правоохоронці.

За даними поліції, тілесних ушкоджень заявнику не спричинено.

Із місця події поліцейські вилучили викрутку та дві стріляні гільзи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Раніше повідомлялося, що депутата Дніпровської міськради від "Опоблоку" Сергія Суханова увечері 26 вересня двічі вдарили викруткою в груди, його врятували шкіряна куртка й портмоне. Суханов та його соратники пов'язують напад на депутата з його політичною діяльністю.

Теми: Дніпрокриміналполіція
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