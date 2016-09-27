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Депутат Оппоблока отпугнул нападавшего с отверткой выстрелом

Вторник, 27 сентября 2016, 15:20

Полиция Днепропетровской области предварительно расследует нападение на депутата Днепровского горсовета Сергея Суханова как хулиганство.

Это следует из сообщения полиции, в котором имя пострадавшего не уточняют.

"Со слов пострадавшего, он вместе с водителем ехали по ул. Кантемировской г. Днепра. Неожиданно у автомобиля повредилось колесо – и, когда водитель начал его ремонтировать, к депутату от политической партии "Оппозиционный блок" подошел неизвестный мужчина и под предлогом попросить сигарету нанес несколько ударов по туловищу", – говорится в сообщении.

"Пострадавший, в свою очередь, достал зарегистрированный пистолет травматического действия "Форт" калибра 9 мм и произвел из него два выстрела в воздух. Нападавщий испугался и сбежал с места происшествия", – заявляют правоохранители.

По данным полиции, телесных повреждений заявителю не причинили.

С места происшествия полицейские изъяли отвертку и две стреляные гильзы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что депутата Днепровского горсовета от "Оппоблока" Сергея Суханова вечером 26 сентября дважды ударили отверткой в грудь, его спасли кожаная куртка и портмоне. Суханов и его соратники связывают нападение на депутата с его политической деятельностью.

Темы: Днепркриминалполиция
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