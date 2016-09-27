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На Харківщині від отруєння алкоголем померли вже 23 людини

Вівторок, 27 вересня 2016, 17:28

Від отруєння неякісним алкоголем у Харківській області загинули вже 23 людини.

Про це йдеться у повідомленні Держспоживслужби у вівторок.

"Станом на 15:00 27.09.2016 року серед мешканців Харківської області зареєстровано 53 випадки отруєнь алкогольними напоями (вірогідно сурогат). Із загальної кількості постраждалих 23 особи померло", - сказано у повідомленні.

Зокрема найбільше людей отруїлися у Вовчанському районі. Тут з 23 отруєних, 12 померло.

"Ізюмський: отруїлося 19 осіб, із них 5 померло; Харківський: отруїлося 4, із них 2 померло; Барвінківський - 1 особа отруїлася; м.Харків: 2 особи отруїлося; Борівський: отруїлася 1 особа - померла; Великобурлуцький: отруїлося 3 особи, всі померли", - сказано у повідомленні.

Як відомо, 25 вересня власницю магазинів у Вовчанському районі Харківської області, де продавали сурогатну горілку, заарештовано із заставою у 275 тисяч гривень.

22 і 23 вересня у трьох районах Харківщини від отруєння сурогатним алкоголем померли 12 осіб.

Українська правда

Теми: Харківська областькримінал
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