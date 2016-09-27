Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Секретар Київради підписав заборону на продаж алкоголю вночі

Вівторок, 27 вересня 2016, 18:08
Секретар Київради підписав заборону на продаж алкоголю вночі

Секретар Київської міської ради Володимир Прокопів підписав рішення про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в стаціонарних об'єктах торгівлі, крім закладів ресторанного харчування, з 23:00 до 10:00.

Про це він повідомив "Українським новинам".

Прокопів додав, що документ переданий на підпис меру Києва, голові Київської міської державної адміністрації Віталієві Кличку.

Як повідомлялося, 22 вересня Київрада прийняла рішення про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в стаціонарних об'єктах торгівлі (магазинах і торгових мережах) з 23:00 до 10:00.

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
Київ
Батьківщину-мати вже готують до встановлення Тризуба, він буде з європейської сталі
Суд арештував чоловіка, який влетів у нацгвардійців на блокпосту в Києві
На блокпосту в Києві "Фольксваген" влетів у військових, один загинув і двоє травмовані
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: