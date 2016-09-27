Секретар Київради підписав заборону на продаж алкоголю вночі

Секретар Київської міської ради Володимир Прокопів підписав рішення про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в стаціонарних об'єктах торгівлі, крім закладів ресторанного харчування, з 23:00 до 10:00.



Про це він повідомив "Українським новинам".



Прокопів додав, що документ переданий на підпис меру Києва, голові Київської міської державної адміністрації Віталієві Кличку.



Як повідомлялося, 22 вересня Київрада прийняла рішення про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в стаціонарних об'єктах торгівлі (магазинах і торгових мережах) з 23:00 до 10:00.