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Секретарь Киевсовета подписал запрет на продажу алкоголя ночью

Вторник, 27 сентября 2016, 18:08
Секретарь Киевсовета подписал запрет на продажу алкоголя ночью

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив подписал решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли, кроме учреждений ресторанного питания, с 23:00 до 10:00.

Об этом он сообщил "Українським новинам".

Прокопив добавил, что документ передан на подпись мэру Киева, председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко.

Как сообщалось, 22 сентября Киевсовет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.

Темы: Киев
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