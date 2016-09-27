Секретарь Киевсовета подписал запрет на продажу алкоголя ночью

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив подписал решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли, кроме учреждений ресторанного питания, с 23:00 до 10:00.

Об этом он сообщил "Українським новинам".

Прокопив добавил, что документ передан на подпись мэру Киева, председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко.

Как сообщалось, 22 сентября Киевсовет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.