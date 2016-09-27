На Львівщині затримали організатора "тихої федералізації"

СБУ спільно з Нацполіцією затримали на Львівщині зловмисника, який намагався дати 50 тисяч гривень хабара високопосадовцю Львівської обласної ради.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ у вівторок.

"Гроші були запропоновані за винесення на розгляд сесії облради проекту рішення про прийняття звернень до президента України, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради щодо надання Львівській області спеціального економічного статусу та передачі повноважень встановлення тарифів на комунальні послуги місцевим органам самоврядування", - сказано у повідомленні.

"Такі звернення є складовою частиною реалізації проекту т.зв. прихованої федералізації України", - заявили у відомстві.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Давання хабара".

Українська правда