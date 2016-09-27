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На Львовщине задержали организатора "тихой федерализации"

Вторник, 27 сентября 2016, 18:19

СБУ совместно с Нацполицией задержали на Львовщине злоумышленника, который пытался дать 50 тысяч гривен взятки чиновнику Львовского областного совета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ во вторник.

"Деньги были предложены за вынесение на рассмотрение сессии облсовета проекта решения о принятии обращений к президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады о предоставлении Львовской области специального экономического статуса и передачи полномочий установления тарифов на коммунальные услуги местным органам самоуправления", - сказано в сообщении.

"Такие обращения является составной частью реализации проекта т.н. скрытой федерализации Украины", - заявили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по статье "Дача взятки".

Украинская правда

Темы: ЛьвовщинаСБУполиция
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