Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві в під’їзді багатоповерхівки застрелили чоловіка

Вівторок, 27 вересня 2016, 21:42

29-річного чоловіка застрелили на вулиці Волгоградській у Солом’янському районі Києва у вівторок ввечері.

Про це повідомила поліція Києва.

Згідно з інформацією, тіло виявили у під’їзді багатоповерхівки.

Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть чоловіка.

Тіло було закривавлене, на ньому виявили вогнепальне поранення у грудну клітину.

Особу вбитого вже встановили, це киянин, 1987 року народження. Біля будинку також був припаркований його автомобіль.

"Із показів свідків правоохоронці встановили прикмети чоловіка, який може бути причетний до вчинення правопорушення: на вигляд 35-40 років, волосся темне, був у темному спортивному одязі", - повідомили у прес-службі поліції.

Кримінальне провадження розпочате за фактом умисного вбивства. Поліція розшукує зловмисника.

Українська правда

Теми: Київкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
Київ
У Києві зафіксували температурний рекорд
За вбивство в центрі Києва 9 років тюрми отримав іноземець із санкційного списку РНБО
На "Батьківщину-мати" встановили тризуб
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: