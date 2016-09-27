В Киеве в подъезде многоэтажки застрелили мужчину

29-летнего мужчину застрелили на улице Волгоградской в Соломенском районе Киева во вторник вечером.

Об этом сообщила полиция Киева.

Согласно информации, тело обнаружили в подъезде многоэтажки.

Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть мужчины.

Тело было окровавлено, на нем обнаружили огнестрельное ранение в грудную клетку.

Личность убитого уже установили, это киевлянин, 1987 года рождения. У дома также был припаркован его автомобиль.

"Из показаний свидетелей правоохранители установили приметы мужчины, который может быть причастен к совершению правонарушения: на вид 35-40 лет, волосы темные, был в темной спортивной одежде", - сообщили в пресс-службе полиции.

Уголовное производство начато по факту умышленного убийства. Полиция разыскивает злоумышленника.

Украинская правда