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Хуг в середу відвідає одну з ділянок розведення військ

Середа, 28 вересня 2016, 01:58

У середу, 28 вересня, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг прибуде в район населених пунктів Богданівка і Петрівське для моніторингу ситуації з розведення військ.

Про це повідомляє моніторингова місія ОБСЄ на сторінці в Facebook.

"28 вересня, Перший Заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ), Александр Хуг, разом з іншими спостерігачами СММ ОБСЄ здійснить патруль в район Богданівки-Петрівського - однієї з трьох ділянок розведення сил і засобів", - гвоорітся в повідомленні.

Як відомо, 21 вересня у Мінську було підписано Угоду, яка почала діяти 22 вересня і передбачає 13 днів для розведення сил АТО та ОРДЛО від лінії розмежування на трьох ділянках кордону, сторони мають щонайменше 7 днів дотримуватись режиму "тиші"

Представник України у підгрупі безпеки в ТКГ "Мінська" Євген Марчук зазначив, що основною умовою розведення сторін стане дотримання режиму тиші в зазначених трьох пунктах не менше 7 діб.

В ОБСЄ закликали обидві сторони на Донбасі негайно усунути перешкоди у Петровському і Золотому, щоб представники місії мали можливість спостерігати за виконанням угоди про розведення живої сили та техніки.

Теми: ДонбасАТООБСЄ
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