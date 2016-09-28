Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хуг в среду посетит один из участков разведения войск

Среда, 28 сентября 2016, 01:58

В среду, 28 сентября, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг прибудет в район населенных пунктов Богдановка и Петровское для мониторинга ситуации по разведению войск.

Об этом сообщает мониторинговая миссия ОБСЕ на странице в Facebook.

"28 сентября, Первый Заместитель Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), Александр Хуг, вместе с другими наблюдателями СММ ОБСЕ совершит патруль в район Богдановка-Петровского - одной из трех участков разведения сил и средств", - гвоорится в сообщении.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано Соглашение, которое начало действовать 22 сентября и предусматривает 13 дней для разведения сил АТО и ОРДЛО от линии разграничения на трех участках границы, стороны не менее 7 дней должны соблюдать режим "тишины".

Представитель Украины в подгруппе безопасности в ТКГ "Минска" Евгений Марчук отметил, что основным условием разведения сторон станет соблюдение режима тишины в указанных трех пунктах не менее 7 суток.

В ОБСЕ призвали обе стороны на Донбассе устранить препятствия в Петровском и Золотом, чтобы представители миссии имели возможность наблюдать за выполнением соглашения о разведении живой силы и техники.

Темы: ДонбассАТООБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
12:53
В Украину идут дожди
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
12:05
Маск хочет 25% контроля над Tesla для лидерства в ИИ и робототехнике
11:58
обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа
11:42
НКЦБФР приостановила обращение акций "Укрречфлота"
11:28
12 млн украинцев не завершили курс вакцинации против COVID-19 – Минздрав
Все новости...
Реклама: