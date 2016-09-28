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У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 600 авто

Середа, 28 вересня 2016, 02:25

Станом на 22:00 вівторка в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 615 автомобілів.

Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.

Зокрема, в черзі в пункті пропуску "Рава-Руська" - 150 машин, "Угринів" - 120, "Ягодин авто" - 100, "Устилуг" - 100, "Шегині" - 50, "Краковець" - 50, "Смільниця "- 45.

У пункті пропуску "Грушів" автомобільних черг немає.

На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Молдовою та Румунією також немає черг.

Теми: Польщакордон
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