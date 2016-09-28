В очередях на границе с Польшей стоят более 600 авто

По состоянию на 22:00 вторника в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 615 автомобилей.

Об этом сообщили в Западном управлении Госпогранслужбы.

В частности, в очереди в пункте пропуска "Рава-Руська" – 150 машин, "Угринов" – 120, "Ягодин авто" – 100, "Устилуг" – 100, "Шегини" – 50, "Краковец" – 50, "Смильница" – 45.

В пункте пропуска "Грушев" автомобильных очередей нет.

На границе со Словакией, Венгрией, Молдовой и Румынией также нет очередей.